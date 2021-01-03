برلماني عن استكمال مشروعات الإسكان في ظل كورونا: انتصار للدولة المصرية

أشاد النائب وحيد قرقر، عضو مجلس النواب، بالطفرة التي حدثت بمنظومة الإسكان، وخاصة بالواحات الوطنية "أهالينا" التي نقلت المواطن البسيط الذي كان يقطن بالمناطق العشوائية إلى وحدات سكنية آدمية تليق بهم، في ظل اتجاه الدولة لتوفير حياة كريمة للمواطنين.وأكد "قرقر"، في بيان اليوم، أن مصر تحولت إلى مدن عالمية فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسي، الذي وضع على رأس أولوياته منظومة الإسكان، للتخلص من العشوائيات التي نهشت الدولة خلال ثلاثون عامًا مضت، بالإضافة إلى تأثيرها السلبي على وصحة وسلامة المواطن.وأوضح عضو مجلس النواب، أن تطور المناطق العشوائية، لم يقتصر علي العاصمة فقط، بل إن وزارة الإسكان حملت على عاتقها العمل في كل محافظات مصر في آنٍ واحد، لتحقيق رؤية مصر في التنمية المستدامة والنهوض بالمنظمة السكنية، لافتًا أن ما حققته وزارة الاسكان من مشروعات في فترة السابقة، هو بمثابة المعادلة الصعبة وخاصة الاستمرار فى تنفيذ المشروعات فى ظل جائحة كورونا التي أثرت بالسلب على اقتصاديات دول العالم.