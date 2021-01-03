شارك فيه 100 شخص.. ألمانيا تفض قداسا في كنيسة

فضت الشرطة الألمانية قداسا شارك فيه أكثر من 100 شخص في كنيسة حرة بمدينة هيرفورد شمال غرب ألمانيا وذلك بسبب جائحة كورونا.وقال متحدث باسم الشرطة صباح اليوم الأحد، إن المشاركين في القداس مساء أمس السبت لم يرتدوا كمامات وكانوا يغنون.ومن المنتظر أن تحرر الشرطة محاضر ضد المشاركين ومنظمي القداس بسبب انتهاك قواعد الحد من انتشار جائحة كورونا.