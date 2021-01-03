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رئيس التحرير التنفيذي
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محافظات

«المصريين» برأس غارب يواصل تطهير وتعقيم سيارات الأجرة

الأحد 03/يناير/2021 - 12:26 م
تعقيم سيارات الأجرة
تعقيم سيارات الأجرة
علي عواد
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واصل شباب حزب المصريين برأس غارب بمحافظة البحرالأحمر، حملة تعقيم سيارات الميكروباص والتاكسي والأجرة والركاب، للوقاية من فيروس كورونا المستجد، وتوعية المواطنين بضرورة المحافظة على النظافة للوقاية الاحترازية من الفيروس.

وقال محمد جمال عبد القادر، الأمين العام للحزب بمدينة رأس غارب بمحافظة البحر الأحمر، إن مبادرة الحزب رسالة قوية لتكاتف كل جهود الدولة في الحد من انتشار الفيروس، فضلا عن ذلك فالحزب بكل لجانة جاهز للتحرك لأي مكان ومساعدة من يرغب في تلقي المساعدة، مشيرًا إلى أنه تم التعقيم بكمية كبيرة من مواد خام من الكلور وارتداء أعضاء وكوارد الحزب كمامات وقفاز للالتزام بالتعليمات الاحترازية للحماية من فيروس كورونا المستجد.

ولفت عبد القادر إلى رغبة السائقين في الانضمام إلى المبادرة، فضلا عن ذلك دعا السائقين الأحزاب الأخرى إلى الاقتداء بهذه المبادرات الفعالة في خدمة وحماية المدينة، مؤكدًا على الدور المجتمعي للأحزاب وضرورة تفعيل المبادرات التي تخدم المجتمع.

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