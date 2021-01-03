«الدلنجات» بالبحيرة تؤكد على «االكمامة».. ومتابعة مستمرة

قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم، بالمرور علي مجمع المواقف بالدلنجات لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم التأكيد على تطهير وتعقيم مجمع المواقف بصفة مستمرة، كما أكد رئيس المركز على الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على جميع الوحدات المحلية والمديريات وكافة الجهات المعنية بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.