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الأحد 03 يناير 2021 الموافق 19 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

«الدلنجات» بالبحيرة تؤكد على «االكمامة».. ومتابعة مستمرة

الأحد 03/يناير/2021 - 12:24 م
الوحدة المحلية بمركز
الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات
البحيرة معوض هويدى
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قامت الوحدة المحلية بمركز ومدينة الدلنجات برئاسة المحاسب مجدي إبراهيم، بالمرور علي مجمع المواقف بالدلنجات لمتابعة التزام السائقين والمواطنين بارتداء الكمامات كإجراء احترازي لمواجهة فيروس كورونا المستجد، كما تم التأكيد على تطهير وتعقيم مجمع المواقف بصفة مستمرة، كما أكد رئيس المركز على الالتزام بالتعليمات حرصا على سلامة المواطنين ومنعا لانتشار فيروس كورونا المستجد.

يأتي ذلك تنفيذا لتوجيهات اللواء هشام آمنة، محافظ البحيرة، على جميع الوحدات المحلية والمديريات وكافة الجهات المعنية بتكثيف الجهود ومتابعة تنفيذ قرارات مجلس الوزراء الاحترازية والوقائية لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين.


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