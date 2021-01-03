وزير الداخلية التركي يستهزئ برواد السوشيال ميديا

شن وزير الداخلية التركي، سليمان صويلو، هجومًا على رواد مواقع التواصل الاجتماعي في تركيا بعد هجوم على الحكومة بسبب تعرض فتاة معاقة ذهنيا للاغتصاب في مدينة ملاطيا، قائلًا: "لقد سئمنا من أولئك الأشخاص الذين يحولون كل قضية إلى أزمة سياسية".وتعرضت فتاة تركية تبلغ من العمر 16 عامًا وتدعى أمينة، تعاني من إعاقة ذهنية بنسبة 50%، للاغتصاب في قرية نارميكان، بمدينة ملاطيا التركية، على يد عدد من الأشخاص الذين مارسوا ضغوطا على عائلتها لعدم الإفصاح عن هوية مرتكبي الحادث.وأثارت تلك الحادثة ضجة كبرى بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين عبّروا عن استيائهم من تراخي الدولة.وعلق وزير الداخلية سليمان صويلو على الواقعة فى تغريدة له على حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، قائلًا: "لقد سئمنا من أولئك الذين يحولون كل قضية إلى أزمة سياسية، سئمنا من محاكم مواقع التواصل الاجتماعي، حاكم ملاطيا سيصدر بيانا حول الحادث قريبا".وتابع الوزير: "وحداتنا القضائية والأمنية تحقق في جميع جوانب الحادث، ولا يوجد دليل على الاغتصاب، كفى، هناك عائلة وطفلة".وشن رواد مواقع التواصل الاجتماعي هجوما بسبب هذه الواقعة، وطالب عدد كبير بالإفصاح عن هوية الجناة ومكافحة اغتصاب الأطفال واستغلالهم جنسيا بعد أن تصدر هاشتاج "من اغتصب أمينة؟" موقع تويتر.