«نمنا على الأرض سويًا وتقابلنا صدفة» حكاية وحيد حامد مع أحمد زكى

بدأت رحلة الكاتب والسيناريست وحيد حامد في نفس ميقات رحلة الفنان أحمد زكي، لكنهما لم يتلتقيا إلا مصادفة.حكى السيناريست الذي رحل عن عالمنا أمس، وحيد حامد، في حواره لجريدة "الكرامة"، أنه كان في أحد مطاعم الفول والطعمية بمنطقة وسط البلد، التي كان يفضل الكتابة في بعض الأماكن فيها، في تلك الفترة، وقادته الصدفة للقاء الفنان أحمد زكي.واعترف السيناريست الراحل، أنه ورث طباعًا تشابهت كثيرًا مع طباع الفنان أحمد زكي، فهما كانا يغاران على أعمالهما الفنية، ويصران على أن تخرج في أحسن صورة، بالإضافة إلى حرصهما الدائم وإخلاصهم للفن والسينما.وحكى وحيد حامد، أنه عندما كانت تجمعه لقاءات بالفنان أحمد زكي، كان يكره بشدة أن يذكره بفيلم "الراقصة والطبال" لأنه كان على قناعة تامة بأنه لم يؤد الشخصية في الفيلم بشكل يحبه.وجمعت بين الفنان أحمد زكي ووحيد حامد، بعض المواقف الكوميدية، أثناء سفرهما على نفس الطائرة المتجهة لمهرجان موسكو السينمائي لعرض فيلم "زوجة رجل مهم"، واضطرا لأن يناما على الأرض بالطائرة.وأضاف وحيد حامد، أنه كان في أحد الاجتماعات التي دعا فيها أحمد زكي معظم أصدقائه، لكن حدث أمر صعب ومضحك في نفس الوقت، فقد اكتشف الفنان أحمد زكي أثناء دفعه للحساب، أنه قد نسى أمواله، خاصة وأن الفيزا كارت التي يدفع من خلالها الحساب كانت معطلة، وهنا انفجر الجميع في الضحك، واضطر كل منهم لأن يدفع حسابه الخاص.