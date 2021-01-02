نيابة المرج تُحيل المتهمة بإلقاء رضيعتها بالقمامة للمحاكمة

أمرت نيابة المرج بإحالة المتهمة بإلقاء رضيعتها فى القمامة لمحكمة الجنايات، وذكر قرار الإحالة أن المتهمة "مها.ع" ألقت نجلتها من السفاح بالقمامة بمنطقة المرج.وأقرت المتهمة بأنها حملت فى نجلتها بعد علاقة غير مشروعة بينها وبين أحد الأشخاص تعرفت عليه عن طريق مواقع التواصل الاجتماعي، كما أقرت بترددها على شقته، وفور علمه بحملها سافر للخارج وفشلت فى التواصل معه.كما أقرت بأنها خشيت من عقاب أهلها وهربت من المنزل وفور الولادة تخلصت من رضيعتها فى القمامة.وكانت بداية الواقعة عندما عثر الأهالى على جثة رضيعة ملقاه بالقمامة، وبإجراء التحريات اللازمة وتفريغ كاميرات المراقبة تم تحديد المتهمة وضبطها وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.