7 مارس.. الحكم على موظف اختلس مليون ونصف المليون بالسيدة زينب

حجزت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس برئاسة المستشار شعبان الشامي اليوم، محاكمة "م.ع.ع" مراجع بمامورية إحدى المحاكم لاتهامهم باختلاس أموال من جهة عملهم بمقدار مليون ونصف لجلسة 7 مارس للحكم.صدر القرار برئاسة المستشار شعبان الشامي وعضوية المستشارين ياسر الأحمداوي وأسامة عبدالظاهر وأمانة سر طارق فتحي كامل والسيد حسن الشريف.وكشف أمر الإحالة الصادر من نيابة الأموال العامة أن المتهم بدائرة قسم السيدة زينب بمحافظة القاهرة بصفته موظف عمومي وآخر سبق الحكم عليه اختلاسا أموالا وجدت في حيازتهما؛ بسبب وظيفتهما بأن اختلسا مبلغ مالي مقدارة مليون وخمسمائة وثلاثة وأربعون ألفا وتسعة وستون جنيه المملوك لجهة عملهما والسابق لهما تحصيله من عملاء المامورية محل عملهما بموجب الاختصاص الوظيفي لكل منهما لتوريدة لخزينة المحكمة محل عملهما فاحتسباه لنفسيهما بنية تملكها على النحو المبين بالأوراق حال كونهما من مندوبي التحصيل، وارتبطت تلك الجريمة بجريمتي التزوير في محررات رسمية واستعمالها ارتباطًا لايقبل التجزئة ذلك أنهما في ذات الزمان والمكان.وأضاف أمر إحالة المتهم وآخر سبق الحكم عليه للمحاكمة الجنائية أنهما ارتكبا تزويرًا في محررات رسمية هي دفاتر المراجعة الصادرة عن جهة عملهما بجعل واقعة مزورة في صورة واقعة صحيحة باثبات المتهم الثاني بدفاتر المراجعة" 71 حسابات"، والمتهم الاول بحوافظ التوريد بتحصيل مبالغ مالية اقل من المحصلة فعليًا والمثبتة باصل قسائم التحصيل والمستحق توريده لجهة عملهما علي خلاف الحقيقة حال كون كل منهما المختص بتحريرهما واستعملا تلك المحررات، وما تم اثباته بها فيما زورت من اجله مع علمهما بتزويرها للاحتجاج بما ثبت بها سترًا لجريمتهما وهو الامر المعاقب عليه بالمادتين 213 و214 من قانون العقوبا.وأكد أمر الإحالة أن المتهمين بصفتهما قد أضرا عمدًا بأموال ومصالح الجهة التي يعملان بها ضررًا جسيمًا بان اختلسا المبلغ النقدي، بما الحق ضررًا بأموال جهة عملهما بمبلغ مقدارة 1534769 جنيهًا.