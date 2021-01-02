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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

«الكاظمي»: العراق لم يشهد أي تنمية طوال عقود وجيراننا سيدعموننا

السبت 02/يناير/2021 - 06:31 م
الكاظمي
الكاظمي
محمد عمر
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أكد مصطفى الكاظمي رئيس وزراء العراق، اليوم السبت، أن الجيش منسجم ومستعد لحماية الشعب، مشيرا إلى أن كل جيران العراق ودول العالم مستعدون لدعم بلاده ونهضتها.

وقال الكاظمي في بيان مساء اليوم إن المزايدات والاستعراضات لن توقف الحكومة العراقية عن الإصلاح ومواجهة الفساد.

واعترف رئيس الوزراء بأن العراق لم يشهد أي تنمية بل تم تدمير صناعته وزراعته وتعليمه ونظامه الصحي خلال العقود الأخيرة.

وأضاف أن الحكومة قدمت موازنة طموحة تتزامن مع إصلاحات الورقة البيضاء وقد تعرضوا بسببها للطعن والمزايدات، متابعا: "حمينا الطبقات الفقيرة في الموازنة ولن نسمح بانهيار العراق او إفلاسه".

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