الجندي يبرر تصريح «نصف المليون كتاب»: بيقولوا الدنيا تلج.. هي تلج؟

أوضح الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، حقيقة ما قاله عن قراءته نصف مليون كتاب، بعد حملة التكذيب التي شنت ضده على مواقع التواصل الاجتماعي.





وقال الجندي، خلال تقديم برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع عبر فضائية "dmc": "الشيوخ اللي هربانين في فرنسا وبيحرضوا على السلع قلت لهم بطلوا هجص زعلوا، عشان طلعتهم هجاصين عايزين يطلعوني كداب بأي طريقة، نقلتهم من 250 ألف كتاب، و500 ألف كتاب ولسة هنوصل لمليون كتاب، أنا حر في المبالغة".







