مقتل وإصابة 10 جراء انفجار سيارة فى حلب

ارتفعت حصلية ضحايا تفجير إرهابي استهدف ريف عفرين شمالي سوريا إلى قتيل و9 جرحى من بينهم ثلاث نساء وطفلين، جراء انفجار سيارة ملغمة في ناحية جنديرس في محافظة حلب.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان في بيان أن دوي انفجار عنيف سُمع في ناحية جنديرس الخاضعة لسيطرة القوات التركية وفصائل عملية غصن الزيتون في ريف حلب الشمالي الغربي.وأفاد المرصد بأن الانفجار ناجم عن سيارة ملغمة انفجرت قرب أحد الأفران في الناحية.يأتي ذلك عقب هجوم استهدف تجمع للمواطنين في إحدى أسواق محافظة الحسكة أصيب فيه 20 مدنيا بجروح بينهم حالات حرجة.وأفادت وكالة الأنباء السورية سانا نقلًا عن مصدر في قيادة شرطة الحسكة، بأن مجرما مطلوبا ألقى قنبلة وسط تجمع للمواطنين في سوق العمال بشارع فلسطين بالمدينة مما أدى لإصابة 20 مدنيا بينهم نساء بجروح متفاوتة الخطورة تم إسعافهم إلى مركز اللؤلؤة الطبي المحدث.