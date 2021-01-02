اليمن: ميليشيا الحوثي أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة

أكد الجيش اليمني أن الميليشيا الحوثية باتت أخطر الجماعات الإرهابية في المنطقة، ولا تقل خطورة عن داعش والقاعدة، وأنها ترتكب جرائم حرب بصورة شبه يومية، وتنتهك حقوق الإنسان بكل هذه الدماء التي تسيل من الضحايا الأبرياء بصواريخها، متلذذة بسقوط الأبرياء بشكل سافر وجبان.وقال الناطق باسم الجيش اليمني، العميد الركن عبده مجلي- في تصريح أورده الموقع الرسمي للجيش "سبتمبر نت"، اليوم السبت- إن المجزرة الإرهابية الحوثية التي تسببت في سقوط 22 مدنيًا، وإصابة أكثر من 50 آخرين في مطار عدن الدولي، هجوم إرهابي غادر وجبان، ولا يقوم به إلاّ من تخلّى عن كل الأعراف الدولية والقيم الإنسانية.ولفت إلى أن الجرائم أصبحت سلوكًا متأصلًا في الميليشيا الانقلابية، التي تنتهز أي فرصة لارتكاب جرائمها، مستهدفة أكبر قدر من الضحايا المدنيين، وهي جرائم لن تسقط بالتقادم، وستتم محاسبتها عليها آجلًا أم عاجلًا.وأكد أن الهجوم الإرهابي لن يعرقل سير عمل الحكومة اليمنية، والمضي في تنفيذ اتفاق الرياض، واستكمال الشق العسكري، وأن الحكومة ستستمر في أداء مهامها ومسئولياتها، ومنها دعم الجيش الوطني، الذي يمضي في معركته ضد الميليشيا، وسيعمل على هزيمتها وتخليص كل شبر من أرض الوطن من إرهابها وطائفيتها وأجندتها التي تعدّ خطرا على الشعب ومقدراته.وأشار إلى أن الحكومة بكل وزاراتها ومؤسساتها ستمضي في تحقيق الأمن والاستقرار، ومواصلة استعادة الدولة والشرعية ومحاربة الانقلاب والإرهاب، وبدعم ومساندة من تحالف دعم الشرعية بقيادة المملكة العربية السعودية.وقال إن دماء الشهداء الأبطال من ارتقت أرواحهم الطاهرة لن تضيع سدى، وإن الجيش سيواصل تحقيق الانتصارات، والتخلص من الميليشيات الحوثية الإرهابية تحقيقًا للعدالة وإرساءً لقيم الدولة، وسيظل ضد الجماعات الإرهابية هازمًا لمشاريعها التدميرية، التي عبثت كثيرًا بشعبنا اليمني، وحان القضاء عليها.وأضاف: "الصمت الدولي هو الذي جعل الميليشيا تتجرأ لارتكاب مثل هذه الجرائم، فهي افتتحت عام 2020 بقتل أكثر من 70 مواطنًا، وهم يصطفون للصلاة في مسجد بمحافظة مأرب، وها هي تختتم العام بمجزرة في مطار عدن الدولي، وبأسلحتها من الصواريخ والطائرات المسيرة التي تقصف بها الآمنين، وكما عملت في أكثر من محافظة يمنية".