بسبب 23 مليون جنيه.. مشاجرة عنيفة في المنصورة

تمكنت الأجهزة الأمنية في مدينة المنصورة من فض مشاجرة كبيرة في شارع أحمد ماهر، دائرة قسم أول المنصورة، بين 8 أشخاص.وعلى الفور انتقلت مباحث قسم أول المنصورة لمكان الواقعة، وتبين أن السبب تبادل الاتهامات بين صاحب مخزن أدوية ومحامٍ في تعاملات مالية بينهم، قدرت بـ23 مليون جنيه، مقابل الاتجار في الأدوية، والطرف الأول: "السيد. ش"، 37 عاما، صاحب مخزن أدوية، و"ماهر. ح"، 34 عاما، عامل بمخزن أدوية، و"أحمد. ن"، 38 عاما، تاجر ملابس، و"حسن. ف"، 38 عاما، مقاول، و"عبدالعظيم"، 41 عاما، عامل بمدرسة، وجميعهم مقيمون بمركز شبين الكوم، و"أشرف. س"، 54 عاما، صاحب ورشة، من طلخا، و"ماهر. ط"، 54 عاما، مقيم في الحوامدية، والطرف الثاني "شلبي. ش"، 40 عاما، محامٍ، مصاب بجروح سطحية في الساق، ومقيم في قرية زنقر مركز طلخا.وتبين أن سبب المشاجرة خلاف بينهم على تجارة الأدوية، وتطور إلى مشاجرة حادة، تعدي فيها الطرف الأول على الثامن بالضرب محدثًا إصابته، واتهموا الطرف الثاني بالنصب عليه في مبلغ 23 مليون جنيه، نظير اتجارهم في الأدوية.وأخطرت نقابة المحامين، كما تبين وجود محاضر سابقة بين الطرفين في تعاملات مالية واتهامات بالنصب لذات السبب، وتحرر المحضر رقم 32021 جنح المنصورة، وجارٍ استكمال العرض على النيابة العامة.