«لامس أجزاء حساسة».. القبض على عامل تحرش بطالبة في المنصورة

تمكن ضباط مباحث قسم شرطة ثان المنصورة من ضبط عامل اتهمته طالبة بكلية الحقوق بالتحرش في أثناء سيرها بأحد شوارع المدينة.وكان اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، قد تلقى إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود إشارة لقسم شرطة ثان المنصورة من إدارة شرطة النجدة بورود بلاغ من "ميرنا م. م" 26 عاما طالبة بكلية الحقوق ومقيمة دائرة قسم أول المنصورة يفيد بقيام أحد الأشخاص بالتحرش بها حال سيرها بشارع "الجمهورية" دائرة قسم ثان المنصورة.بانتقال ضباط المباحث برئاسة المقدم محمد مطر، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ وبسؤالها اتهمت "أحمد. ا. ج" 48 عاما، عامل، ومقيم عزبة "حنفي" دائرة مركز شرطة السنبلاوين بالتحرش بها وملامسة أجزاء حساسة من جسدها حال سيرها بالشارع المشار إليه.وبتقنين الإجراءات تم ضبط المتهم وبمواجهته اعترف بارتكابه الواقعة وتحرر عن ذلك المحضر رقم 14475 لسنة 2020 جنح قسم شرطة ثان المنصورة، وجار العرض على النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.