نائب محافظ القاهرة يزور مستشفى التأمين الصحي بشبرا

واصل مسئولي محافظة القاهرة متابعتهم للمستشفيات ودار الرعاية الصحية في ظل جائحة كورونا؛ للتأكد من احتياجاتهم وتوافر الأدوية والمستلزمات الطبية.وزار صباح اليوم الدكتور حسام الدين فوزي نائب المحافظ للمنطقة الشمالية، مستشفى شبرا للتأمين الصحي بحي شبرا، وذلك لمتابعة سير انتظام العمل والتأكد من توافر الأدوية والمستلزمات الطبية وأجهزة الأكسجين وحضور الأطقم الطبية بكامل طاقتها.وأكد نائب محافظ القاهرة للمنطقة الشمالية على اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من انتشار فيروس كورونا.تأتي الزيارة تنفيذا لتكليفات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، بأهمية متابعة المستشفيات والمراكز الصحية لمتابعة المستلزمات الطبية والأدوية.