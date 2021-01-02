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رئيس التحرير التنفيذي
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طبيب نفسي يوضح خطوات النجاح لوداع «العزوبية» في 2021

السبت 02/يناير/2021 - 03:50 م
جريدة الدستور
إسلام جمال
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2021 سنة جديدة، يأمل فيها الكثيرين أن تأتي بالخير والحياة السعيدة، ويسعى البعض الى بدء حياة جديدة والفوز بعلاقة عاطفية قوية مع شريك الحياة.

فى هذا التقرير نقدم عدد من النصائح لـ"السناجل" لتعزيز العلاقة العاطفية، والعيش بقصة حب تكلل بالنجاح، وفقًا لما أكدته صافيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية.

«صلح أخطاء الماضى»
يعتبر العمل على تصحيح أخطاء الماضى من الأمور الهامة التى تساهم فى تعزيز علاقاتك بالآخرين.

«التفكير السليم»
نصحت "عبد السلام" بضرورة التفكير السليم، وعدم التسرع فى اتخاذ القرارات خاصة قرار الإرتباط، حتى تتفادى خطر الطلاق.

«ثق بنفسك»
تعتبر الثقة بالنفس، من الأمور الهامة التى يجب أن تكتسبها في بداية العام الجديد، فيجب أن تثق بكونك قادر على خوض تجربة الزواج.

«حدد أهدافك العملية»
العمل هو الأمر الذي يدفعك لتحقيق أهدافك ورغباتك، لذا عليك بشغل وقتك بالعمل، وتجنب البطالة، والعمل على تطوير ذاتك والعمل.

«كن اجتماعيًا»
تخلص من الوحدة وكن اجتماعيا، وحافظ على البشاشة وقدر نفسك، حيث أكدت إستشارى الطب النفسى، بضرورة التخلص من الوحدة والتعرف على أصدقاء جدد.

«الاهتمام بالصحة»
يجب الاهتمام بالحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية بتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن جميع العادات السلبية كالتدخين وتعاطي المخدرات، لتتحلى بالإيجابية والتفاؤل وتكون قادرًا على الإستمتاع بحياتك.

«عدم تكرار الأخطاء»
أوضحت استشاري الطب النفسي، إلى أن نقوم برصد كل الأخطاء التي حدثت في العام الماضي والأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأخطاء حتى يتم تجنبها في العام الجديد.

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