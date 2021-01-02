طبيب نفسي يوضح خطوات النجاح لوداع «العزوبية» في 2021

«صلح أخطاء الماضى»

«التفكير السليم»

«ثق بنفسك»

«حدد أهدافك العملية»

«كن اجتماعيًا»

«الاهتمام بالصحة»

«عدم تكرار الأخطاء»

2021 سنة جديدة، يأمل فيها الكثيرين أن تأتي بالخير والحياة السعيدة، ويسعى البعض الى بدء حياة جديدة والفوز بعلاقة عاطفية قوية مع شريك الحياة.فى هذا التقرير نقدم عدد من النصائح لـ"السناجل" لتعزيز العلاقة العاطفية، والعيش بقصة حب تكلل بالنجاح، وفقًا لما أكدته صافيناز عبد السلام، استشارى الطب النفسى والعلاقات الأسرية.يعتبر العمل على تصحيح أخطاء الماضى من الأمور الهامة التى تساهم فى تعزيز علاقاتك بالآخرين.نصحت "عبد السلام" بضرورة التفكير السليم، وعدم التسرع فى اتخاذ القرارات خاصة قرار الإرتباط، حتى تتفادى خطر الطلاق.تعتبر الثقة بالنفس، من الأمور الهامة التى يجب أن تكتسبها في بداية العام الجديد، فيجب أن تثق بكونك قادر على خوض تجربة الزواج.العمل هو الأمر الذي يدفعك لتحقيق أهدافك ورغباتك، لذا عليك بشغل وقتك بالعمل، وتجنب البطالة، والعمل على تطوير ذاتك والعمل.تخلص من الوحدة وكن اجتماعيا، وحافظ على البشاشة وقدر نفسك، حيث أكدت إستشارى الطب النفسى، بضرورة التخلص من الوحدة والتعرف على أصدقاء جدد.يجب الاهتمام بالحفاظ على صحتك الجسدية والنفسية بتناول الطعام الصحي وممارسة الرياضة والابتعاد عن جميع العادات السلبية كالتدخين وتعاطي المخدرات، لتتحلى بالإيجابية والتفاؤل وتكون قادرًا على الإستمتاع بحياتك.أوضحت استشاري الطب النفسي، إلى أن نقوم برصد كل الأخطاء التي حدثت في العام الماضي والأسباب التي أدت إلى وقوع هذه الأخطاء حتى يتم تجنبها في العام الجديد.