دورات تدريبية عن التحول الرقمي والاختبارات «أونلاين» بجامعة القناة

أعلن الدكتور أحمد زكي، رئيس جامعة قناة السويس، عن استكمال الدرسة بنظام التعليم عن بعد بكافة الجامعات اعتبارا من اليوم 2 يناير وحتى بداية إجازة نصف العام الجامعي، لمرحلتى البكالوريوس والدراسات العليا، على أن تعقد دورات التحول الرقمي واختباراتها "أونلاين"، والتي ينظمها مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات بمركز تنمية الموارد البشرية.وأعلنت الدكتورة ماجدة هجرس، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، عن فتح باب التسجيل للحصول على "شهادة أساسيات التحول الرقمي" والتي تم تفعيلها بناء على قرار المجلس الأعلى للجامعات، على أن تكون شرط أساسي لمنح الدرجة لطلاب الدراسات العليا (دبلومة، تمهيدي، ماجستير، دكتوراة).وأوضح الدكتور محمد شقيدف، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم والطلاب ومدير مركز تنمية الموارد البشرية، أنه لا يسمح نهائيا بحضور أي طالب إلى مقر المركز وأن دورة التحول الرقمي مستمرة فقط "أونلاين" كما ستعقد الاختبارات عن بعد أيضًا.وأفاد الدكتور أمير مهنا، مدير مركز تدريب تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، أن الخطة التدريبية التي ينفذها المركز تشمل 7 دورات تكنولوجية.