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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

بعد وصفه المحجبات بعارضات أزياء.. المعارضة التركية تطالب أردوغان بالإعتذار

السبت 02/يناير/2021 - 06:57 ص
أردوغان
أردوغان
أمينة ذكى
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طالب زعيم المعارضة التركية كمال كليتشدار أوغلو، الرئيس رجب طيب أردوغان، بالاعتذار لكافة النساء المحجبات، بعد استخدامه ورقة النساء في الخلاف بينهما، حيث قال اردوغان أن (كليتشدار) يستخدم المحجبات كعارضات الأزياء خلال مؤتمراته الجماهيرية.

وكان أردوغان قد هاجم زعيم المعارضة، عقب أدائه صلاة الجمعة بمسجد آيا صوفيا في إسطنبول، قائلًا «كما ترونه في بعض الأماكن للحصول على الأصوات، يقوم بإحضار عدد من المحجبات بجانبه مثل عارضات الأزياء. لم يعد بإمكانه أن يخدع أحدًا. هذه الأشياء ولت».

فيما رد عليه زعيم المعارضة قائلا: «لا يمكنك إهانة المرأة أكثر من ذلك، ماذا تقصد بعارضة أزياء؟ أنتظر أن يعتذر أردوغان بشكل واضح وصريح لكافة النساء المحجبات».

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