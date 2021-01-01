تفاصيل مجزرة في سماء إيطاليا بعد ليلة رأس السنة

نفقت مئات الطيور بعد إطلاق كثير من الأشخاص ألعابا نارية في العاصمة الإيطالية عشية العام الجديد، وفقا لجماعات حقوق الحيوان التي وصفت ما حدث بأنه "مجزرة".وأظهر مقطع مصور للشوارع قرب محطة القطار الرئيسية في روما عشرات وعشرات من الطيور النافقة - معظمها لطائر الزرزور - متناثرة على الأرض، وفقا لما ذكره موقع سكاي نيوز.سبب النفوق ليس واضحا لكن المنظمة الدولية لحماية الحيوانات، قالت إنه يبدو مرتبطا بالألعاب النارية مدوية الصوت التي تطلق في الأحياء المشجرة والتي تستخدمها الطيور لأعشاشها.