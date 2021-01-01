إيران تنوي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم لأكثر من 20%

أعلنت الوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، أن إيران تنوي رفع نسبة تخصيب اليورانيوم إلى أكثر من 20%، وفقا لما ذكرته قناة ا"لعربية" في نبأ عاجل.فيما اتهم وزير خارجية إيران محمد جواد ظريف، أمس الخميس، الولايات المتحدة بمحاولة إيجاد ذريعة لشن هجوم على بلاده، وتعهد بأن طهران ستدافع عن نفسها رغم أنها لا تسعى للحرب.وتلك النسبة أكبر بكثير من التي أعلنت طهران مؤخرا أنها وصلت إليها في تخصيب اليورانيوم، وهي 4.5 بالمئة.وكتب ميخائيل أوليانوف مبعوث روسيا للوكالة الدولية للطاقة الذرية، اليوم الجمعة، على تويتر: "أبلغ المدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية مجلس المحافظين، عن نية طهران بدء تخصيب اليورانيوم إلى نسبة تصل إلى 20 بالمئة".وأكد دبلوماسي، مقره فيينا، أن الوكالة أرسلت تقريرا للدول الأعضاء بهذه الفحوى، لكنه أحجم عن الإدلاء بمزيد من التفاصيل، ولم يتسن الحصول على تعليق بعد من الوكالة الدولية للطاقة الذرية.وينص الاتفاق النووي الإيراني، الموقع في 2015 مع قوى كبرى، على الحد من الأنشطة النووية لطهران ويحد من نسبة تخصيب اليورانيوم إلى 3.67 بالمئة فقط، وهو ما يقل كثيرا عن النسبة المطلوبة لصنع أسلحة وهي 90 بالمئة.