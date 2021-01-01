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رئيس التحرير التنفيذي
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تقارير ومتابعات

خطوات تسجيل الدخول على منصة ادمودو

الجمعة 01/يناير/2021 - 09:44 م
منصة ادمودو
منصة ادمودو
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عقب قرارات مجلس الوزراء بتأجيل امتحانات نصف العام وتحويل الدراسة للنظام الإلكتروني، حفاظا على الطلاب من انتشار فيروس كورونا تزداد عمليات البحث بين الطلاب والمعلمين على خطوات تسجيل الدخول على منصة ادمودو.

وترصد "الدستور" خطوات تسجيل الدخول على منصة ادمودو، لمعرفة ما هو جديد حول الدراسة والامتحانات وكذلك التواصل بين المعلم والطلاب في كافة المراحل التعليمية.

خطوات التسجيل في منصة ادمودو

الخطوة الأولى هي الدخول على أيقونة "ابدأ" ثم صفحة جديدة على نفس المنصة.

- اضغط على كلمة "إدمودو" بعد الحصول على رمز الفصل من المدرس، ويتم التسجيل مباشرة بالاسم وكلمة السر.

ثم بعد ذلك، يتم اختيار إذا كنت معلمًا أو طالبًا، حيث يتم تحديد من يرغب في التسجيل سواء كان معلمًا أو طالبًا أو ولي أمر.

- لكل فئة من هؤلاء مركز مختلف سواء معلمًا أو طالبًا وتسجيل الطالب سيتطلب منه تسجيل اسم العائلة ثم رمز الفصل ويختار كلمة السر واسم المستخدم وبعدها يدخل الطالب على السيستم.

ويظهر للطالب الفصول ويبدأ فى التواصل بين الطلاب والمعلمين، ويستطيع الطالب تكوين مكتبة خاصة به من فيديوهات وواجبات وخلافه في حقيبة الظهر الموجودة على منصة "إدمودو"، ويستطيع معلم الفصل إدارة المنصة والفصول الافتراضية.

إتاحة إدمودو للتواصل بين الطلاب والمعلمين

من جانبه ناشد الدكتور طارق شوقي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، جميع الطلاب، سواء بالمدارس أو الجامعات، بعدم النزول للمدارس أو الجامعات تحت أي ظرف، وضرورة الاكتفاء بالتعلم عن بعد من المنازل.

وأكد شوقي، أن قرار مجلس الوزراء بتعديل الخريطة الزمنية للعام الدراسي يهدف صحة الطلاب وأعضاء المنظومة التعليمية، مشددا أنه سيتم التواصل بين الطلاب والمعلمين عن طريق منصة "إدومودو".

وأضاف، أن الوزارة طول الفترة القادمة ستساعد الطلاب بتوفير نماذح استرشادية، بالإضافة إلى إتاحة منصة "إدمودو" للتواصل بين الطلاب والمعلمين.

يذكر أن حالات كورونا تزداد في العالم بشكل كبير، وذلك بعد ظهور سلالات جديدة أدت إلى إغلاق كلي وجزئي في بعض الدول.

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