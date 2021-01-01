ماليزيا تُعلن تراجع الإصابات بفيروس كورونا

سجلت ماليزيا 2068 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا، حتى ظهر اليوم الجمعة، وهو تراجع طفيف عن رقم قياسي تم تسجيله أمس الخميس، وهو 2525 حالة.ونقلت صحيفة «نيو ستريتس تايمز» الماليزية، اليوم الجمعة، عن المدير العام بوزارة الصحة، نور هشام عبدالله، قوله إنه تم تسجيل ثلاث حالات وفاة جديدة اليوم، ما يرفع حالات الوفاة إلى 474 شخصًا.وأضاف أن عدد المرضى الذين تعافوا من الفيروس وصل إلى 2230 حالة اليوم، مقارنة بـ1481 أمس، ليرتفع إجمالي عدد حالات الشفاء إلى 91 ألفًا و171 حالة.وتابع أنه تم تسجيل 23 ألفًا و433 حالة نشطة في مختلف أنحاء البلاد، من إجمالي 115 ألفًا و78 حالة، تم تسجيلها في البلاد حتى الآن.