تشييع جثمان المخرج حاتم علي في دمشق (صور)

شيعت منذ قليل جنازة المخرج الراحل حاتم من مستشفى الشامي في دمشق، وتمت الصلاة عليه في ساحة مسجد الحسن في منطقة أبورمانة، بتواجد عدد كبير من النجوم السوريين وعدد من أصدقائه وأفراد عائلته.وحصلت "الدستور" على عدة صور من تشييع جثمان الراحل الذي توفى في أحد فنادق القاهرة قبل أن يتم نقله إلى سوريا لدفنه هناك، حيث من المنتظر أن يتجه الجثمان بعد قليل إلى مثواه الأخير في مدافن باب الصغيرة بدمشق.وقدم الراحل علي 49 عملًا فنيًا، من ضمنها "فارس في المدينة 1997"، "مرايا 1998 - 1999"، "الفصول الأربعة 1999 - 2002، وغيرهما، وقدم في مصر عدة أعمال من ضمنها "تحت الأرض" لأمير كرارة ودينا الشربيني، "حجر جهنم" لكندة علوش وشيرين رضا وإياد نصار، "كأنه امبارح" لرانيا يوسف وأحمد وفيق، وآخر أعماله "أهو ده اللي صار" عام 2019.