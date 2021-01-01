مي كساب: «2020 كانت سنة فاصلة عرفتنا الخير من الشر»

احتفلت الفنانة مي كساب بالعام الجديد 2021، بكلمات تحدثت خلالها عن زوجها الفنان أوكا، وذلك على واقع نشرها لصورة جمعتهما سويًا عبر حسابها بموقع "إنستجرام".وكتبت الفنانة على الصورة:"لقد كان عاما مليء بالحب والخير اه والله خير من كل محنه منحه وعرفنا قيمة حاجات كتير جدا كنا شايفينها عادية، وعرفنا إن كل نعمة ربنا مديهلنا هيه فضل كبير جدا منه نحمدك ونشكر فضلك يارب مسكنا في بعض جدا عقلنا جدا وواضح جدا أهوه في الصورة".وتابعت كساب:"كانت سنة فاصلة في حاجات كتير قربت الخير وبعدت الشر عننا شفنا فيها الحقيقة الكاملة لملخص الحياة، وإتعلمنا فيها اللي ما إتعلمناهوش في العمر كله بس دائما ستر ربنا كان محاوطنا".واختتمت:"إحمدو ربنا وإشكروه طول الوقت علي كل نعمه وفضله علينا أسأل الله أن يتم فضله ونعمه أكتر علينا وعليكم،ويكون عام ستر وصحة ورضا وسعادة ونجاح كل سنة وأنتم في صحة وستر".