ضبط 83 قطعة سلاح وتنفيذ 49207 أحكام خلال 24 ساعة

واصلت أجهزة وزارة الداخلية حملاتها الأمنية الموسعة بجميع مديريات الأمن، وتمكنت خلال 24 ساعة، بإشراف اللواء علاء الدين سليم، مساعد وزير الداخلية للأمن العام، من ضبط 83 قطعة سلاح ناري، و201 قضية مخدرات، وتنفيذ 49207 أحكام قضائية متنوعة.يأتي ذلك في إطار مواصلة الحملات الأمنية المكثفة لمواجهة أعمال البلطجة، وضبط الخارجين على القانون وحائزي الأسلحة النارية والبيضاء وإحكام السيطرة الأمنية.