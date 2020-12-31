مليشيات تركيا تقصف الحسكة السورية

قصفت القوات التركية، اليوم، مناطق سيطرة قوات سوريا الديمقراطية "قسد" وقوات الجيش السوري في ريف أبو رأسين بمحافظة الحسكة شمالي البلاد.وأوضح المرصد السوري لحقوق الإنسان، في بيان، انه رصد مساء اليوم قصفًا صاروخيًا مكثفًا نفذته القوات التركية على مناطق سيطرة قسد وقوات الجيش السوري بريف أبو رأسين، مشيرا إلى أن القصف مصدره الأراضي التركية بالإضافة للقواعد التركية على خطوط التماس في المنطقة.وأشار المرصد السوري إلى أن القوات التركية قصفت محيط أبو راسين منذ يومين كما جرت وقتها اشتباكات على محور قرية الدردارة، بين قسد والفصائل الموالية لتركيا، تزامنًا مع قصف مدفعي وصاروخي متبادل بين الطرفين، وسط عمليات نزوح للسكان إلى مناطق أكثر أمنا جراء العدوان التركي.