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رئيس التحرير التنفيذي
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«نيزك يضرب الأرض».. أبرز الأحداث الفلكية المتوقعة في 2021

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 10:19 م
الفلك
الفلك
إسلام جمال
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لا صوت يعلو فوق صوت 2021، ساعات قليلة وتفصلنا عن نهاية عام مليء بالأحداث، لعل أبرازها انتشار جائحة كورونا، حيث يأمل سكان العالم في أن تحمل السنة الجديدة الكثير من الأخبار المفرحة.

ويحمل 2021 الكثير من الأحداث الفلكية حتى اجتمع علماء الفلك وحددوا الأحداث التى من المقرر أن تحدث في العام الجديد وفقًا لما ذكرة موقع "Cincinnati".

«القمر يمر»
إذا رأيت نجمًا ساطعًا بجوار القمر في الليل، فمن المحتمل أنه كوكب فقبل شروق الشمس في 11 يناير مباشرة، سترى هلالًا رفيعًا على يمين كوكب الزهرة.

«المشترى وزحل فى سماء الأرض»
يستقبل كوكب الأرض في سماء الصباح عندما يرتفع القمر إلى زحل في 6 أبريل والمشتري في 7 أبريل.

«خسوفان للقمر»
يعد الخسوف الكلي للقمر أحد أروع الأحداث الفلكية التي يمكن مشاهدتها، حيث يدخل القمر في ظل الأرض ويمكنه تحويل جميع درجات اللون البرتقالي والأحمر.
في صباح يوم 26 مايو، سيحدث خسوف للقمر، وسيبدأ الخسوف تمامًا مع غروب القمر، لذلك لن ترى سوى كسوف جزئي.

وفي 19 نوفمبر، سيدخل القمر ظل الأرض للمرة الثانية في عام 2021، على الرغم من أن هذا لن يكون خسوفًا كليًا للقمر، إلا أنه في ذروته، سيتم حظر أكثر من 97٪ من القمر.

«كسوف للشمس»
في العاشر من يونيو سيحجب القمر جزءًا من الشمس فيما يسمى الكسوف الحلقي للشمس، ويمكن رؤيته بشكل أفضل من شمال كندا.

«نيازك»
ومن المقرر أن يبرق فى السماء "زخات نيزك" هذا العام وسيبلغ ذروته في 12 و13 أغسطس، حيث تضرب الغلاف الجوي للأرض بسرعة 260 ألف كيلومتر في الساعة، تاركة وراءها كتلا متوهجة من الضوء.
«نيزك يضرب الأرض».. أبرز الأحداث الفلكية المتوقعة في 2021
«نيزك يضرب الأرض».. أبرز الأحداث الفلكية المتوقعة في 2021
«نيزك يضرب الأرض».. أبرز الأحداث الفلكية المتوقعة في 2021
«نيزك يضرب الأرض».. أبرز الأحداث الفلكية المتوقعة في 2021

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