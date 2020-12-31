طبيب عن انتحار الرجال للحاق بزوجاتهم المتوفيات: اضطراب في الشخصية

لقيت سيدة في العقد الثالث من عمرها مصرعها إثر سقوطها من الطابق السابع، بمنطقة مينا البصل بالإسكندرية، وعلى الفور أصاب خطيبها هياج عصبي ووقع من البلكونه حزنًا عليها، ولم تكن الحادثة هي الأولى من هذا النوع فسبق وأن لقيت زوجة مصرعها بمنطقة فيصل محافظة الجيزة بسبب خلافات أسرية، عقب ذلك لقي زوجها مصرعه أيضًا بإلقاء نفسه من النافذة وراءها والزوجان لا يزالان في عمر المراهقة.وفسر الدكتور جمال فرويز، استشاري الطب النفسي، هذه الوقائع بأن الأشخاص المقدمين على أفعال اندفاعية وغير محسوبة بهذا الشكل لا يزالون في أعمار صغيرة فلديهم تهور سن المراهقة، أي أنهم أنهم يعانون من اضطراب في الشخصية يجعلهم يفعلون ذلك.وأَضاف لـ"الدستور": أن السبب الآخر ايضًا هو نقص الخبرة الخاصة بالزوجين في المسئوليات الخاصة بالزواج ما يجعلهم يشعرون بالضغوط النفسية والعصبية لديهم ما يدفعهم لأفعال غير محسوبة واندفاعية.وتابع: يعانون أيضا من عدم التوازن في الشخصية لذا لابد من تقويم الأهل لهم والمجتمع المحيط بهم ونصحهم بالبوح، ومحاولة حل المشاكل التى يتم مواجهتها في العلاقة بطبيعة الحال بالعقل وبتصرفات منطقية.