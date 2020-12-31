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الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

تشميع ثلاجة لحوم بداخل قرية للمشويات بالإسكندرية

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 06:14 م
تشميع ثلاجة لحوم
تشميع ثلاجة لحوم
هبه عويضه
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تمكنت إدارة تموين العامرية بالإسكندرية، برئاسة حسن داود بالاشتراك مع حى العامرية وجهاز حماية المستهلك والطب البيطري، من ضبط إحدى قرى المشويات بالعامرية لحيازتها لحوما مجهولة المصدر وغير مدون عليها بيانات.

جاء ذلك بناءً على تعليمات مشددة من المحاسب محمد سعدالله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية بالإسكندرية، بتشديد الرقابة على اللحوم المعروضة بالأسواق لحماية المواطنين من الغش التجاري واللحوم الفاسدة، وإشراف إدارة الرقابة التموينية بالمديرية برئاسة سليمان الطيب مدير الإدارة.

وأسفرت الحملة عن ضبط وتحريز 339 كيلو لحوم تتضمن (١٢٢ كيلو لحم ضاني، ٨٤ كيلو عكاوي، ٦٣ كيلو لحم شمبرى، ٤٣ كيلو لحم مفروم، ٢٧ كيلو دهن)، وتم تشميع ثلاجة اللحوم بهذه القرية، واتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال هذه المخالفة للعرض على وكيل النائب العام.

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