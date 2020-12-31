القبض على المتهم الثاني بزراعة بانجو داخل مدرسة بالدقهلية

نجح ضباط مباحث مركز شرطة المنصورة بمحافظة الدقهلية في القبض على المتهم الثاني الهارب في واقعة زراعة بانجو داخل مدرسة بلجاي الابتدائية بعد ٤ أيام من اختفائه عقب كشف الواقعة، وجار عرضه على النيابة العامة لمباشرة واستكمال التحقيقات.وكانت نيابة مركز المنصورة، تحت إشراف المستشار علاء السعدني، المحامي العام الأول لنيابة جنوب المنصورة، أمرت بحبس أمين مكتبة بمدرسة بلجاى الابتدائية، التابعة لإدارة غرب المنصورة التعليمية 4 أيام على ذمة التحقيقات، كما أصدرت أمرا بضبط وإحضار مشرف الوسائل التعليمية بنفس المدرسة الهارب، وتم ضبطه بعد توجيه اتهامات لهم بزراعة نبات البانجو المخدر بفناء المدرسة.وتعود الواقعة عندما تلقى اللواء رأفت عبدالباعث، مساعد وزير الداخلية لأمن الدقهلية، إخطارا من اللواء مصطفى كمال، مدير المباحث الجنائية، يفيد بورود مذكرة من إدارة الشئون القانونية بإدارة غرب المنصورة التعليمية للعميد طارق عبدالهادي، مأمور مركز شطة المنصورة، بالعثور على شتلات نبات البانجو المخدر بفناء مدرسة بلجاى الابتدائية، واتهام اثنين من العاملين بزراعتها وسط الزراعات بالمدرسة.وجاء فى المذكرة أنه أثناء مرور مدير إدارة التعليم الابتدائي بإدارة غرب المنصورة التعليمية على مدرسة بلجاى، أبلغه "عبدالعزيز. ع"، عامل بمدرسة بلجاى الابتدائية، بوجود شجيرات لنبات البانجو المخدر مزروعة فى شتلات وسط شتلات الريحان بالمدرسة، وأن مشرف الوسائل وأمين المكتبة هما من قاما بزراعتها.وبانتقال ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنصورة، برئاسة المقدم أحمد توفيق، رئيس المباحث، إلى مكان البلاغ لمعاينة المزروعات تبين وجود 26 شتلة لأشجار نبات البانجو المخدر موجودة وموزعة بين شتلات الريحان والصبار بفناء المدرسة.وبسؤال مديرة المدرسة والعامل اتهما كلا من "طارق. س" ، أمين مكتبة بالمدرسة، و"رضا. ع. ع"، مشرف وسائل، بقيامهما بزراعة تلك الشتلات، وتحفظت المباحث على الشتلات في مكانها على ذمة التحقيقات، وتم ضبط أمين المكتبة، بينما تمكن مشرف الوسائل من الهروب من المدرسة.كما تبين من تحريات المباحث قيام كل من أمين المكتبة ومشرف الوسائل التعليمية بالمدرسة بزراعة 26 شتلة من نبات البانجو المخدر داخل قصيص نباتات الزينة داخل فناء المدرسة، وأنهم اعتادوا قطف الزهرات منه وتدخينها داخل غرفة الكمبيوتر بالمدرسة، وأن الأمر انتشر داخل المدرسة وتحدث عنه عدد من المدرسين والعاملين، وأن مديرة المدرسة كانت على علم بالواقعة، وهذا الأمر استمر لعدة شهور، ولم تتخذ المديرة أي إجراء ضدهما حتى أبلغ العامل مدير إدارة التعليم الابتدائي أثناء زيارته المفاجئة للمدرسة، والذي بادر بإبلاغ مدير الشئون القانونية بالإدارة التعليمية، وقام بدوره باتخاذ الإجراء القانوني وإبلاغ الشرطة.وتحرر عن الواقعة المحضر اللازم، وأحيل للنيابة العامة للتحقيق، وانتقل فريق من النيابة العامة للمدرسة لمعاينة المزروعات، وقررت التحفظ عليها وانتداب المعمل الجنائي لبيان نوع النبات المضبوط وكتابة تقرير عنه وتسليمه للنيابة فور الانتهاء منه.