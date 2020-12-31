تغريم 98 سائقًا فى الشرقية بسبب «الكمامة»

أعلن الدكتور ممدوح غراب، محافظ الشرقية، استمرار أعمال لجان المتابعة الميدانية المنتشرة بمداخل ومواقف مدينة الزقازيق والمشكلة، بالتعاون مع إدارتي المرور والمواقف لمتابعة تطبيق الإجراءات الإحترازية والوقائية بمواقف سيارات الأجرة، والوقوف على مدى التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية لمواجهة فيروس كورونا المستجد، حفاظًا على صحتهم وسلامتهم، مشيرًا إلى أنه تم ضبط 98 سيارة مخالفة ما بين ميكروباص أجرة ورحلات وتاكسي عداد وسرفيس بمدينة الزقازيق، وتغريم سائقيها لعدم التزامهم بارتداء الكمامة الواقية، تنفيذًا للقرار الصادر في هذا الشأن.أكد المحافظ، على مدير الإدارة العامة للمواقف بإلزام أصحاب السيارات بتعقيم سياراتهم وعدم السماح بتسييرها إلا بعد التأكد من ارتداء السائق والركاب الكمامة الواقية، وذلك حرصًا على صحة وسلامة المواطنين وتنفيذًا للإجراءات الاحترازية والوقائية التي اتخذتها الدولة لمواجهة الفيروس، والحد من انتشاره.وكان محافظ الشرقية، قد أصدر تعليمات لمدير إدارة المرور بالتنسيق مع الإدارة العامة للمواقف والمتابعة الميدانية بالمحافظة، بشن حملات مفاجئة على سائقي سيارات الأجرة والمواقف العمومية؛ للتأكد من التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامة الواقية للحفاظ على صحتهم وسلامتهم.وأشار عبده سالم، مدير إدارة المتابعة الميدانية بالديوان العام، إلى أنه بالاشتراك مع إدارة المرور والإدارة العامة للمواقف تم تشكيل 5 مجموعات عمل لرصد السائقين المخالفين وغير الملتزمين بارتداء الكمامة الواقية بمواقف ومداخل مدينة الزقازيق وذلك علي النحو التالي، بميداني الزراعة والتحرير وأمام مواقف (المنصورة - الأحرار- ميت غمر)، أسفرت عن ضبط 98 سيارة مخالفة، وتم تفعيل قرار المحافظ رقم 5770 لسنه 2020 بتحصيل غرامة لا تقل عن 100 جنيه ولا تزيد على 5000 جنيه من السائقين المخالفين.