النرويج تلزم المسافرين إليها بفحوص كورونا

أدخلت النرويج شرط خضوع الوافدين إليها لفحوص الكشف عن الإصابة بفيروس كورونا اعتبارا من 2 يناير، حسبما أفادت الحكومة في بيان على موقعها على الإنترنت.ونقلت وكالة "بلومبرج" للأنباء عن البيان أنه يجب إجراء الفحص في أسرع وقت ممكن، وفي موعد لا يتجاوز يوم واحد بعد الوصول.وأشار البيان إلى أنه يجب على الوافدين دخول النرويج عبر المحطات الحدودية التي تتيح إجراء الفحوص، أو على الأقل تخضع لسيطرة أمنية من جانب الشرطة، مع إغلاق العديد من المحطات الحدودية الأصغر.يذكر أنه من المحتمل أن يؤدي تفشي السلالة الجديدة من فيروس كورونا في المملكة المتحدة إلى زيادة العبء على قدرة إجراء الفحوص في النرويج.غير أن هذه الإجراءات تتضمن بعض الاستثناءات، بما في ذلك الأطفال دون سن 12 عاما وأصحاب الوظائف الحساسة.