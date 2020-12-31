مد تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية حتى نهاية مارس 2021

قررت وزارة الكهرباء والطاقة المتجددة، اليوم الخميس، مد المهلة الخاصة بتقديم طلبات تحويل ممارسات الكهرباء إلى عدادات كودية، لتنتهي بنهاية شهر مارس القادم 2021؛ نظرًا للإقبال الشديد.يأتي ذلك في إطار توجهات الدولة نحو التيسير على المواطنين والعمل على رفع الأعباء المعيشية عنهم، وتماشيًا مع ما تم الإعلان عنه من مد مهلة تقديم طلبات التصالح على مخالفات البناء حتى نهاية مارس القادم 2021؛ وذلك لتمكين كل المواطنين من إتاحة الفرص للتقدم بالطلبات.وتستكمل شركات توزيع الكهرباء الإجراءات اللازمة لتنفيذ الطلبات التي تم تقديمها على المنصة الإلكترونية الموحدة للخدمات.تلقت المنصة الإلكترونية أكثر من مليون طلب للتحول من المحاسبة لاستهلاكات الكهرباء بنظام الممارسة إلى عدادات كودية، لعدد من الوحدات العقارية بلغ حوالي 2.4 مليون وحدة، شملت جميع شركات توزيع الكهرباء التسع.