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رئيس التحرير التنفيذي
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حوادث

القبض على تشكيل عصابي تخصص في سرقة الدراجات البخارية بالنزهة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 02:58 م
جريدة الدستور
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ألقت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن القاهرة، القبض على تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة الدراجات البخارية فى النزهة.

وكانت قوة أمنية من مباحث قسم شرطة النزهة بشارع ابن المعتز دائرة القسم، تمكنت من ضبط كل من "م. ر" 28 سنة عاطل، والسابق اتهامه في قضيتين أخرهما 3483 لسنة 2014م المرج "سرقة متنوعة"، و"ع. م" 35 سنة عاطل، والسابق اتهامه في القضية رقم 387 لسنة 2014م الوايلي "سلاح بدون ترخيص"، و"ع. ر" 27 سنة عاطل ومقيم كفر الشرفا ـ دائرة قسم شرطة المرج، وبحوزتهم السيارة ماركة هيونداي إكسيل موف اللون موديل 1996م " بدون تراخيص " حال شروعهم في سرقة الدراجة البخارية ماركة بوكسر حمراء اللون موديل 2015م بإسلوب " توصيل الأسلاك ".

وأمكن التوصل للمجني عليه مالك الدراجة " ا. م." 34 سنة دليفري ومقيم مركز طامية الفيوم.. باستدعائه تعرف على الدراجة واتهمهم بالشروع في سرقتها.

وبالكشف الفني عن السيارة المضبوطة بحوزتهم تبين أنها مبلغ بسرقتها في محضر جنح القسم بلاغ" د. س. ا" 45 سنة موظفة ومقيمةـ دائرة القسم بمواجهتهم أقروا بسرقة السيارة المضبوطة بحوزتهم بأسلوب " المفتاح المصطنع " بقصد استخدامها في وقائع السرقة.

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