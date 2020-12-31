العراق يتعاون مع «شنايدر إلكتريك» الفرنسية لتطوير شبكة الطاقة

أعلنت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية، اليوم الخميس، توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء العراقية، لتطوير شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في العراق.وقالت الشركة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إنها وقعت مع وزارة الكهرباء العراقية، "مذكرة تفاهم لتنفيذ محطات كهرباء فرعية بقدرة 3311 كيلو فولت بهدف المساهمة في ترقية شبكة التوزيع الكهربائية بالجمهورية العراقية، والتغلب على أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي".وأضاف البيان أن "الاتفاقية وقعها وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي العمارة، ولوك ريمون نائب رئيس شنايدر إلكتريك للعمليات الدولية، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي للعاصمة الفرنسية باريس في التاسع عشر من نوفمبر الماضي".وأشار البيان إلى أن "التعاون بين وزارة الكهرباء العراقية وشنايدر إلكتريك يأتي في إطار المشروعات التي تدعمها الحكومة الفرنسية كجزء من جهودها لإعادة إعمار العراق من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، وبمقتضى الاتفاق تتولي شنايدر إلكتريك توريد كافة المعدات والحلول التكنولوجية التي تساهم في حل المشكلات التي تواجهها شبكات الكهرباء بالعراق، كما تتولي شنايدر إلكتريك تدريب الفنيين والمهندسين في وزارة الكهرباء العراقية للتعامل مع المعدات والبرمجيات الحديثة، وكيفية إدارة المحطات الفرعية والقيام بعمليات الصيانة الاستباقية".