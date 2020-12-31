رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 31 ديسمبر 2020 الموافق 16 جمادى الأولى 1442
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

اقتصاد

العراق يتعاون مع «شنايدر إلكتريك» الفرنسية لتطوير شبكة الطاقة

الخميس 31/ديسمبر/2020 - 01:40 م
رئيس شركة شنايدر
رئيس شركة شنايدر
ا ش ا
طباعة
أعلنت شركة شنايدر إلكتريك الفرنسية، اليوم الخميس، توقيعها مذكرة تفاهم مع وزارة الكهرباء العراقية، لتطوير شبكة توزيع الطاقة الكهربائية في العراق.

وقالت الشركة، في بيان أوردته قناة "السومرية" الإخبارية، إنها وقعت مع وزارة الكهرباء العراقية، "مذكرة تفاهم لتنفيذ محطات كهرباء فرعية بقدرة 3311 كيلو فولت بهدف المساهمة في ترقية شبكة التوزيع الكهربائية بالجمهورية العراقية، والتغلب على أزمة الانقطاعات المتكررة للتيار الكهربائي".

وأضاف البيان أن "الاتفاقية وقعها وزير الكهرباء العراقي ماجد مهدي العمارة، ولوك ريمون نائب رئيس شنايدر إلكتريك للعمليات الدولية، وذلك عقب زيارة رئيس الوزراء العراقي مصطفي الكاظمي للعاصمة الفرنسية باريس في التاسع عشر من نوفمبر الماضي".

وأشار البيان إلى أن "التعاون بين وزارة الكهرباء العراقية وشنايدر إلكتريك يأتي في إطار المشروعات التي تدعمها الحكومة الفرنسية كجزء من جهودها لإعادة إعمار العراق من خلال تنفيذ مشروعات البنية التحتية الحيوية، وبمقتضى الاتفاق تتولي شنايدر إلكتريك توريد كافة المعدات والحلول التكنولوجية التي تساهم في حل المشكلات التي تواجهها شبكات الكهرباء بالعراق، كما تتولي شنايدر إلكتريك تدريب الفنيين والمهندسين في وزارة الكهرباء العراقية للتعامل مع المعدات والبرمجيات الحديثة، وكيفية إدارة المحطات الفرعية والقيام بعمليات الصيانة الاستباقية".

الكلمات المفتاحية


موضوعات متعلقة

حقيقة تحذير «الصحة» المواطنين من الذهاب إلى المستشفى فى حال الشعور بأعراض كورونا

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

«الأرصاد» تحذر من طقس ليل الخميس: شديد البرودة

سلالة كورونا الجديدة تضرب الصين

الصور

image description

جامعة أسيوط: تطبيق نظام الامتحانات الإلكترونية على كل الكليات

image description

صحة أسيوط: الانتهاء من تجهيز مركز معتمد لتوزيع لقاح كورونا

image description

«الجمال»: مستشفيات جامعة أسيوط جاهزة لمواجهة «كورونا»

image description

إزالة مكامير فحم مخالفة بدمياط

image description

السيطرة على حريق بمخزن بلاستيك على طريق طلخا شربين (صور)

الأكثر قراءة

الحكومة تقرر تأجيل الامتحانات لـ«بعد إجازة نصف العام»

امتحان طالب مصاب بكورونا في فناء مدرسة بالإسكندرية.. والتعليم تحقق بالواقعة

12 طفلًا مصابين بكورونا في مستشفى الأطفال التخصصى ببنها

النيابة في سحل «فتاة النزهة»: التحقيق مستمر وإخلاء السبيل لا يعني حفظ القضية

إنفوجراف

image description

مصيدة كورونا: «التزموا وإلاّ» (إنفوجراف)

image description

«تطعيم الزعماء».. قادة العالم يتلقون الجرعات الأولى من لقاح كورونا (إنفوجراف)

image description

6 عادات اختفت بانتشار كورونا (إنفوجراف)

image description

عاشت الأسامي.. أسماء حيوانات تصدرت التريند (إنفوجراف)

نجم الساعة

تفاصيل مطاردة أمين شرطة لمسجل تحرش بسيدة في الهرم

منوعات

بكبد الأوز والاستاكوزا.. الفرنسيون يحتفلون بالعام الجديد في هدوء

للمرة الثانية.. كولومبيا تعلن إتلاف مساحات قياسية من حقول الكوكا

بطاقات تهنئة بالعام الجديد 2021 «بوستات»

تعرف على دعاء السنة الجديدة 2021 مكتوب

أيام زمان

حكاية أميرة مصرية احترفت الرقص والغناء في أمريكا

«صراع الزوجات ومساعدة الملك».. حكايات مثيرة من حياة محمود المليجي

حكايات طريفة ومثيرة من حفلات كوكب الشرق أم كلثوم

«بادلها الغرام».. حكاية قبلة محمد فوزي لفتاة يونانية في الظلام

مقالات الرأي
لواء. محسن الفحام
هل غيّرت مصر استراتيجيتها فى ليبيا؟
صفوت البياضي
البطاقة الصحية لمجتمعات راقية
أحمد بهاء الدين شعبان
تسلحوا بالأمل
خالد عكاشة
مشروع الكاظمى.. والسير على أشواك التهديد والتوازنات
المزيد

الثقافة

إعادة طبع قصص وروايات إحسان عبد القدوس احتفالا بعامه الأول بعد المائة

عواض: قصور الثقافة تخرج دفعة جديدة من «ابدأ حلمك» وتستكمل «صنايعية مصر»

فى ذكرى« ثومة»..تعرف على ملامح الوفاء في شخصية كوكب الشرق

الأعلى للآثار: مصر عرفت الاحتفالات بالعام الجديد قبل آلاف السنين