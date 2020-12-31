مصرع 4 بانفجار منجم في كازاخستان

لقى ما لا يقل عن أربعة أشخاص مصرعهم وأصيب شخص آخر، اليوم الخميس، إثر انفجار بمنجم في منطقة "أكتوب" بكازاخستان.وأشارت الشرطة بكازاخستان إلى أن المنجم يقع على بعد 30 كيلومترًا من قرية في كاكتاو الواقعة في منطقة أكتوبي وتعود ملكيته لشركة "أكتوبي كوبير كومباني"، حيث يجرى فيه استخراج خامات النحاس والزنك.وفقًا للخدمة الصحفية للإدارة الإقليمية فقد وقع الحادث أثناء تنفيذ عمليات تفجير، ويتم حاليًا إجراء تحقيق للوقوف على ملابسات الحادث.