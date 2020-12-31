بعد مد المهلة.. وحدات المرور تستقبل المواطنين لتركيب الملصق الإلكتروني

واصلت وحدات المرور على مستوى الجمهورية، استقبال المواطنين لتركيب الملصق الإلكترونى لمركباتهم، وكذلك استبدال اللوحات المعدنية القديمة "أرقام فقط"، باللوحات الجديدة المؤمنة "حروف، أرقام".وتهيب وزارة الداخلية بالمواطنين مالكى المركبات بكافة أنواعها بسرعة التوجه إلى إدارات المرور المختصة على مستوى الجمهورية لتركيب الملصق الإلكترونى، واستبدال اللوحات المعدنية دون الحاجة للانتظار لموعد الفحص وتجديد التراخيص، وذلك بعد مد الفترة الزمنية حتى 30 مارس المقبل ويتم بعدها اتخاذ الإجراءات اللازمة تجاه المخالفين.يُشار إلى إنه عقب انتهاء المهلة المقررة يتم إرجاء تقديم كافة الخدمات المرورية لمالكى السيارات من استخراج أو تجديد رخصة القيادة، أو طلب استصدار المستخرجات المرورية المختلفة، إلا عقب تركيب الملصق الإلكتروني للمركبة.وتيسيرًا على المواطنين تم مد فترات العمل بوحدات المرور على مستوى الجمهورية حتى الساعة الثامنة مساءًا ولحين الإنتهاء من المنظومة، ويأتى ذلك فى إطار إستراتيجية وزارة الداخلية الهادفة فى أحد محاورها إلى إدارة الحركة المرورية إلكترونيًا.