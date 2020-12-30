ويليامز تقترح على الليبيين تشكيل لجنة استشارية لحل الخلافات السياسية

اقترحت الممثلة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا بالإنابة ستيفاني وليامز، الأربعاء، تشكيل لجنة استشارية مكونة من 15 مشاركا بملتقى الحوار السياسي الليبي، لتساعد في التوصل إلى توافق بشأن هذه القضايا الخلافية.جاء ذلك خلال لقاء وليامز بأعضاء ملتقى الحوار السياسي الليبي اليوم عبر الاتصال المرئي، وفق بيان للبعثة الأممية عبر حسابها على فيسبوك.وأضافت "ما زلت أؤمن أن هذه العملية لن تمضي قدمًا، ولن يتحقق لها النجاح إذا كان النهج المتبع في هذه المداولات الهامة مبنيًا على حسابات الربح والخسارة. ما تحتاجه ليبيا ليس معادلة لتقاسم السلطة بل معادلة لتحمل المسؤولية بشكل تشاركي وصولًا إلى الانتخابات".وأكدت ويليامز أنه لا يمكن الاستمرار في عملية مفتوحة إلى ما لا نهاية. فهناك هدف واضح وهو الانتخابات، وهناك حاجة ماسة لتوحيد المؤسسات، ومع ذلك، يواجهون تأخيرًا في التقدم نحو تحقيق مستوى مقبول من الإجماع على آلية لاختيار السلطة التنفيذية.