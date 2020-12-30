نص قسم أعضاء مجلس النواب

تواصل الأمانة العامة لمجلس النواب استعداداتها للانعقاد خلال الفترة المقبلة، وذلك مع قرب انتهاء فترة تسليم كارنيهات العضو للأعضاء مجلس النواب الجدد خلال الفترة الماضية، في انتظار صدور قائمة بالأعضاء المعينين بالمجلس.وحددت لائحة مجلس النواب إجراءات انعقاد الجلسة الافتتاحية، حيث نصت المادة 276 على أن يعقد المجلس في بداية كل فصل تشريعى جلسة إجراءات صباحية برئاسة أكبر الأعضاء الحاضرين سنا، ويعاونه في إجراءات الجلسة أصغر عضوين منهم.ويتلى في جلسة افتتاح الفصل التشريعى، قرار رئيس الجمهورية بدعوة المجلس للانعقاد، ويؤدى الأعضاء اليمين الدستورية الآتية: «أقسم بالله العظيم أن أحافظ مخلصا على النظام الجمهورى، وأن أحترم الدستور والقانون، وأن أرعى مصالح الشعب رعاية كاملة، وأن أحافظ على استقلال الوطن ووحدة وسلامة أراضيه»، ويبدأ بأداء هذه اليمين رئيس السن والعضوان المعاونان ثم باقى الأعضاء عضوًا عضوا، في جلسة أو أكثر بحسب الاقتضاء، ويلتزم كل عضو بأداء اليمين وفقا لنصه دون تعديل أو إضافة.وفى حالة غياب أحد الأعضاء عن جلسة أداء اليمين لأى سبب من الأسباب لا يباشر مهام العضوية إلا بأدائه اليمين الدستورية.ويعقب ذلك انتخاب الرئيس والوكيلين، ولا يجوز إجراء أي مناقشة في المجلس قبل انتخاب رئيسه. ويجوز أن يسمح المجلس في المدة التي يقررها لكل مترشح، أن يُعَرِف بنفسه، إذا طَلب ذلك. وتنتهى مهمة رئيس السن بانتخاب رئيس المجلس.وعن إمكانية انعقاد الجلسة الافتتاحية لمجلس النواب بتطبيق النظام الافتراضي لأداء اليمين الدستورية، أوضح أمين عام مجلس النواب المستشار محمود فوزي، أن هذه المسألة تم فحصها فى شهر مارس الماضى، وسنتخذ الرأى الأسلم حتى لا نعرض الإجراءات للبطلان، والصيغ الدستورية واللائحية فى مصر لا تجنح نحو الانعقاد الافتراضي، ولكن كل الخيارات متاحة وأفضل إجراءات ممكنة سيتم وضعها.