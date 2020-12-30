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رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أيرلندا تعود إلى الإغلاق الكامل بعد تسارع انتشار سلالة كورونا الجديدة

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 10:52 م
كورونا في أيرلندا
كورونا في أيرلندا
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قال رئيس الوزراء الأيرلندي ميشيل مارتن "إنه يجب أن نعود إلى قيود المستوى الخامس الكاملة لمدة شهر واحد على الأقل" بعد تسارع سلالة جديدة من فيروس كورونا في الانتشار في جميع أنحاء البلاد.

وحذر مارتن من أن السلالة الجديدة من فيروس كورونا أو كوفيد-19 "تنتشر بمعدل تجاوز أكثر النماذج المتاحة تشاؤما"، وفق صحيفة "إكسبريس" البريطانية.

وأضاف: "مع وجود السلالة الجديدة ووتيرة النمو السريعة، ليس هذا الوقت المناسب للتعرف على الفروق الدقيقة في رد فعلنا. يجب أن نضغط من أجل التوقف عن التعامل مع الآخرين والحركة بشكل عام في عموم البلاد".

وأكد: "لن يُسمح للأشخاص بزيارة بعضهم البعض في المنازل أو الحدائق الخاصة إلا إذا كانوا يقومون بتقديم الرعاية الصحية للأطفال أو كبار السن أو الضعفاء أو يشكلون جزءًا من الدعم، كما سيتم إغلاق المحلات والصالات الرياضية غير الضرورية".

كما حذر مارتن من أن الأشهر المقبلة ستكون "صعبة للغاية على الجميع" لكن نهاية القيود باتت وشيكة.

وقال رئيس الوزراء: "لأول مرة منذ أن وصل هذا المرض المروع إلى شواطئنا لدينا بالفعل نهاية تلوح في الأفق. آلاف اللقاحات تصل هنا أسبوعيًا وبحلول نهاية شهر يناير، أثق من أن عشرات الآلاف من مواطنينا الأكثر ضعفًا وعاملي الرعاية الصحية لدينا سيتم تطعيمهم".

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