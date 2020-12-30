حبس عاطلين بتهمة سرقة سيارة في السلام

أمرت نيابة السلام، اليوم، بحبس عاطلين أربعة أيام على ذمة التحقيقات لاتهامهم بسرقة سيارة بمدينة السلام.وكشفت التحقيقات أن المتهمين كونوا فيما بينهم تشكيلا عصابيا تخصص فى سرقة السيارات بأسلوب المفتاح المصطنع، وأقروا بسرقتهم للسيارات بغرض تفكيكها والتربح والكسب منها.وكانت بداية الواقعة عندما تمكن ضباط قسم شرطة السلام من ضبط عاطلين يستقلون سيارة، وبمناقشتهم أقروا بسرقتها وأنهم وراء سرقة العديد من السيارات بدائرة القسم تم اقتيادهم لقسم الشرطة وحرر المحضر اللازم وتولت النيابة التحقيق.