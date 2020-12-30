التحالف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان يطالب بموقف حازم ضد ميليشيا الحوثى

أدان التحالف المصرى للتنمية وحقوق الإنسان، اليوم، سلسلة التفجيرات الإرهابية التى وقعت صباح اليوم فى مطار عدن الدولى، لاستهداف مراسم استقبال أعضاء الحكومة اليمنية الجديدة، وأسفر عن مصرع 25 شخصًا وإصابة آخرين وهو ما يعطى مؤشرا عن استهداف الحكومة الجديدة قبل البدء في ممارسة مهامها المكلفة بها لتوحيد الصفوف اليمنية فى مواجهة مليشيات الحوثي.وكان المطار قد تعرض لقصف مكثف بقذائف هاون، فور وصول طائرة الحكومة المنية الجديدة وهو ما يشير إلى إصرار بعض الأطراف اليمنية على استخدام القوة المسلحة لفرض أمر واقع، وإصرارها على استدامة التوتر وتوريط اليمن فى نزاع داخلى مسلح ورفض كل مبادرات الحل السلمى للأزمة اليمنية وهو ما يعرض حياة المدنيين للخطر بشكل دائم ويتسبب فى إهدار الحق فى الحياة ومنظومة الحقوق الأساسية للمواطن اليمنى.ودعا التحالف الحكومة اليمينة بالتحقيق فى الحادث والإعلان عن أطرافه فورا وتقديمهم لمحاكمة عاجلة أو استخدام حقها فى الاستعانة بلجنة دولية للتحقيق ومحاكمة مرتكبيه أمام المحاكم الدولية.وطالب التحالف من الأطراف الدولية المعنية وأجهزة الأمم المتحدة بتوفير بالعمل على حماية المدنيين من آثار النزاع المسلح واتخاذ موقف حازم من مليشيا الحوثى المسلحة بعدما باتت تشكل خطرا على حياة اليمنيين واستقرار أمن الخليج.