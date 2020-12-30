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فن

«كيرة والجن» يقترب من العرض في منتصف العام أو الأعياد

الأربعاء 30/ديسمبر/2020 - 03:34 م
كيرة والجن
كيرة والجن
محمد مجدي
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اقترب صناع فيلم "كيرة والجن" للنجمين كريم عبد العزيز وأحمد عز من إنهاء تصوير العمل بشكل كبير، حيث يتبقى لهم بضعة مشاهد داخلية سيتم تصويرها ما بين مدينة الإنتاج الإعلامي وعدد من الأماكن الصحراوية، للحاق بعرضه خلال موسم يناير المقبل.

ويأمل مخرج العمل مروان حامد من إنهاء تصوير العمل في أقرب وقت نظرًا لانشغال أبطال العمل بتصوير أعمالهم الدرامية المنتظر عرضها في شهر رمضان المقبل، ويعمل على الانتهاء من أعمال مونتاج مشاهد الفيلم المنتهي تصويرها مؤخرًا.

العمل تم تأجيل عرضه لأكثر من مرة بسبب ظروف أبطاله وانشغالهم بتصوير أعمال فنية أخرى، حيث كان من المقرر طرحه في أكثر من موسم لكن تعطيل التصوير وظروف انتشار فيروس كورونا المستجد أثر على ذلك وتم تأجيل عرضه، وأصبح العمل مرشح للعرض في موسم يناير والمسمى بموسم منتصف العام الدراسي أو سيتم تأجيله لموسم الأعياد المقبلة.

يشار إلى أن فيلم كيرة والجن مأخوذ عن رواية 1919 للكاتب أحمد مراد ويلعب بطولته كريم عبد العزيز وأحمد عز وهند صبري وسيد رجب وأحمد مالك وغيرهم.

الفيلم يرصد حقبة مهمة فى تاريخ مصر أثناء ثورة 1919، إذ يتناول العمل واقع المجتمع المصرى فى فترة الاحتلال الإنجليزي، ويكشف عن قصص حقيقية لمجموعة من أبطال المقاومة المصرية ضد الاحتلال الإنجليزى حتى عام 1924، وذلك من خلال أبطال منسيين خاضوا معارك وتضحيات جريئة من أجل الاستقلال، لتكشف للأجيال الصغيرة مدى حب المصريين لبلدهم.

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