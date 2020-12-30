جمال سويد يعلن ترشحه على منصب نقيب محامي الإسكندرية

أعلن جمال سويد، وكيل النقابة العامة للمحامين الأسبق، تقدمه اليوم بأوراق ترشحه على منصب نقيب محامي الإسكندرية.وقال سويد: "بهدوء ودون صخب أو اصطحاب رهط من المؤيدين لاستعراض القوة، قمت اليوم - عن طريق وكيل- بتقديم أوراق ترشيحي على منصب نقيب محامي الإسكندرية ملتمسًا دعم السادة المحامين من الجمعية العمومية".وكان سويد طالب بالاشراف القضائي على انتخابات النقابات الفرعية.وأعلنت اللجنة المشرفة على جمعيات دمج النقابات الفرعية للمحامين، دمج فرعيات محافظة الإسكندرية، ليتم دمج نقابتي المحامين شرق وغرب الإسكندرية وإنشاء نقابة واحدة لشرق وغرب المدينة.فيما تواصل اللجنة المشرفة على انتخابات النقابات الفرعية للمحامين، استلام أوراق الترشح على مقاعد النقيب أو العضوية أو الشباب بالنقابات الفرعية من التاسعة صباحًا، وتستمر حتى الثالثة مساءً، حيث تستمر عمليات التقديم حتى غدا الخميس المقبل للمترشح شخصيًا أو بوكالة خاصة.