2.6 مليار دولار تكلفة المرحلة الأولى من ميناء «الفاو الكبير» بالعراق

أعلنت العراق، اليوم الأربعاء، عن توقيع عقدا بقيمة 2.625 مليار دولار مع دايو الكورية الجنوبية لبناء المرحلة الأولي من ميناء فاو في جنوب البلاد، وفقًا " لرويترز ".وأعلن مدير الشركة العامة لموانئ العراق فرحان الفرطوسي، أن الحكومة وافقت على توقيع عقد بقيمة 2.625 مليار دولار مع "دايو" الكورية الجنوبية لتشييد المرحلة الـ1 من ميناء "الفاو الكبير".وأكد أن "المرحلة الأولى ستتيح للميناء استقبال ثلاثة ملايين حاوية كحد أقصى للطاقة الاستيعابية".