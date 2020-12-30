حي السيدة زينب يوقف أعمال بناء مخالف

قام الدكتور مهران عبداللطيف رئيس حي السيدة زينب، بإيقاف أعمال مبانٍ مخالفة في المهد ٦ الشيخ البغال درب البهلوان، وتم مصادرة كافة المعدات والمواد المستخدمة في البناء وسيتم اتخاذ الإجراءات القانونية ضد المخالف.وتأتي أعمال الإيقاف في إطار توجيهات اللواء خالد عبدالعال محافظ القاهرة، والمهندسة جيهان عبدالمنعم بضرورة الضرب بيد من حديد، وإعلاء كلمة القانون واحترام هيبة الدولة ضد المخالفين.كان انتهى حي السيدة زينب من إزالة الطيبي بالتخلص من 143 عقارا حسب تكليفات القيادة السياسية ومحافظ القاهرة، وتم تعويض قاطني بقيمة إيجارية بلغت 1200 جنيه يقوم فيها قاطنو المنطقة بالاستئجار لحين الانتهاء من أعمال بناء الطيبي "روضة السيدة زينب2" حسب تكليفات الرئيس عبدالفتاح السيسي.