ضبط مدير مطعم وجبات جاهزة بدون ترخيص في الجيزة

تمكنت مباحث التموين بمديرية أمن الجيزة، اليوم الأربعاء، من ضبط المدير المسئول عن مطعم لتقديم الوجبات الجاهزة بدون ترخيص.وضبط 1.3 طن "مقطعات لحوم، مفروم لحوم" معبأة داخل عبوات بدون بيانات وبها تغير فى خواصها الطبيعية من حيث اللون والملمس والرائحة، وذلك تمهيدًا لطرحها للبيع والتداول بالأسواق بغرض الغش والتدليس على جمهور المستهلكين وتحقيق أرباح بصورة غير مشروعة.حُرر المحضر اللازم بالواقعة، وتم العرض على النيابة للتحقيق.