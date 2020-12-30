حملات لمتابعة التزام السائقين والركاب بارتداء الكمامات بالبحيرة

أكد اللواء عبد المنعم السبيعي المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة، أنه تم يتم تنفيذ حملات يومية للتعقيم بمجمع مواقف دمنهور، بالإضافة إلى متابعة الالتزام بارتداء الكمامات.كما أكد المدير التنفيذي لمشروع المواقف بالبحيرة تم التشديد على جميع مجمعات المواقف بنطاق المحافظة لمتابعة مدى إلتزام جميع السائقين بارتداء الكمامات والتشديد على عدم ركوب أي مواطن في السيارات؛ إلا بعد التأكد من ارتدائه للكمامة.يأتى ذلك تنفيذًا لتوجيهات اللواء هشام آمنة محافظ البحيرة، بالالتزام بتنفيذ كافة الإجراءات الاحترازية والقرارات الخاصة بالحماية والوقاية ومواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد مع متابعة كافة الجهات لتطبيق جميع القرارات حفاظًا على أمن وسلامة المواطنين.كما أكد محافظ البحيرة أنه من المقرر اعتبارا من الاحد الموافق 312021 سيتم تكثيف الحملات واللجان علي مدار اليوم لمتابعة الالتزام بارتداء الكمامة وسيتم توقع الغرامة الفورية بقيمة 50 جنيها ضد المخالف بموجب إيصال معتمد ومختوم من حاملى الضبطية القضائية وفي حالة عدم التنفيذ يعرض علي النيابة المختصة، مشيرًا إلى أنه سيتم شن حملات على المحلات والكافتيريات بالمواقف للتأكد من تطبيق كافة القرارات والإجراءات وفى حالة عدم تنفيذ التعليمات سيتم توقيع غرامة 4000جنيه وغلق أسبوع مع مضاعفة مدة الغلق فى حالة تكرار المخالفة.هذا وتهيب المحافظة بجميع المواطنين الالتزام بكافة القرارات والإجراءات الاحترازية والوقائية حرصا على أمنهم وسلامتهم وسلامة المحيطين.