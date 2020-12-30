«قياس ومقارنة مخرجات البحث العلمي».. ورشة عمل بجامعة حلوان

عقدت وحدة دعم البحث العلمي بجامعة حلوان، تحت رعاية الدكتور ماجد نجم، والدكتورة منى فؤاد عطية، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، وتحت إشراف الدكتور محمد القصاص، مدير الوحدة، ورشة عمل عن مقاييس البحث العلمي عبر تطبيق "زووم"، خصصت للمهتمين بالبحث العلمي.حاضر في الورشة دكتور أحمد كارم أحمد مرداش، المدرس بقسم المعلومات كلية الآداب جامعة حلوان، والمستشار السابق بوحدة المكتبة الرقمية بالمجلس الأعلى للجامعات.وأوضح الدكتور محمد القصاص، أن عقد هذه الورش يأتى تأكيدا على الدور الحيوي والمهم الذي تقوم به الوحدة فى النهوض بالبحث العلمي ومخرجاته، حيث إنها تسهم فى دعم منظومة البحث العلمى من خلال التعرف على أساليب وأهداف البحث العلمي، بما يساعد على تنمية مهارات الباحثين فى مجال البحث العلمي والتمكن من معالجة المشكلات بصورة علمية منظمة.تناولت ورشة العمل تغطية المقاييس المستخدمة في قياس وتقييم أدوات البحث العلمي ومخرجاته، إذ يعتبر القياس أمرًا مهمًا للبحوث لتوفير معلومات ذات معنى أو قيمة لمتخذي القرارات، والتطرق إلى عامل التأثير، المستخدم فى قواعد البيانات العالمية مثل Web of science، Scopus وكذا طريقة حساب المعايير المختلفة للتبويب فى أهم قواعد البيانات.كما تضمنت ورشة العمل شرح مؤشر هيرش ‏h-index‏ للباحث، وطرق حسابه، واستخدامه لقياس مدى قوة الباحث في مجاله العلمي، حيث يفيد قياس كلًا من إنتاجية الباحث وتأثير البحوث التي نشرها، من خلال عدد الاستشهادات التي حصل عليها البحث من بحوث أخرى، على اعتبار أنه كلما زادت الاستشهادات والاقتباسات زاد تأثير الباحث، كما تم في نهاية الورشة إدارة حلقة نقاشية للإجابة علي تساؤلات الحضور.