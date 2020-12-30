نوال الزغبي توجه رسالة أمل لجمهورها عبر «تويتر»

نشرت الفنانة نوال الزغبي صورة جديدة لها عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر".وكتبت الفنانة اللبنانية "عندما تعطيك الحياة مائة سبب للانهيار والبكاء.. أظهر للحياة أن لديك مليون سبب للابتسام والضحك".وكانت نوال الزغبي قد أعلنت عن بدء تصوير أغنية سينجل باللهجة المصرية مع حلول العام الجديد، وغردت قائلة: "أوّل اسبوع من السنة الجديدة 2021 رح تتصوّر أوّل سينجل مصري".